نية صيام الستة البيض من شوال موعد صيام 6 من شوال، بدأ معظم المسلمون من ثاني أيام عيد الفطر المبارك 2023- 1444 هجري بصيام الستة البيض من شهر شوال، إذ يعد صيام الأيام البيض من شهر شوال سنة مستحبة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لذلك يقوم غالبية المسلمون في العالم بصيام هذه الأيام المباركة، إحياءً لسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولنيل أجرها وثوابها من الله عز وجل، كما وورد فضل صيام الستة من شهر شوال في السنة النبوية بأن صيام الست من شوال بعد انقضاء شهر رمضان المبارك يعادل صيام سنة كاملة.

ما نية صيام الست من شوال

ما نية صيام الست من شوال، ومع انتهاء أيام عيد الفطر المبارك، يبدأ غالبية المسلمين بالاستعداد لصيام الأيام البيض من شهر شوال المبارك، أو ما يطلق عليها الستة من شوال، فهي سنة نبوية مؤكدة لكنها ليست فرضاً إذ من يؤديها ينال الأجر والثواب ومن يتغافل عنها لا يؤثم، لكنه يفقد الكثير من الأجر والثواب لعظمة هذه الأيام المباركة، وبدوره ينشر فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، نية صيام الستة البيض من شوال موعد صيام 6 من شوال.

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نية صيام 6 من شوال

نية صيام 6 من شوال، وسنرفق لكم دليل من السنة النبوية على أهمية صيام الستة البيض من شهر شوال المبارك، وذلك بعد انقضاء عيد الفطر المبارك، مع العلم أنه يجوز للمسلم البدء بصيام الأيام الستة البيض بدءًا من ثاني أيام عيد الفطر السعيد، إذ ورد عن أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ" أخرجه مسلم في "صحيحه"، ويسن صيام ست أيام من شوال بعد شهر رمضان وذلك تحصيلًا لهذا الأجر العظيم.

هل يجوز الجمع بين نية صيام الست من شوال وقضاء رمضان

هل يجوز الجمع بين نية صيام الست من شوال وقضاء رمضان، ومع انتهاء شهر رمضان المبارك والعيد أيضا، يتساءل الكثير من المسلمين عن إجازة الجمع بين نية صيام الأيام الستة من شهر شوال وقضاء رمضان المبارك إذ قالت دائرة الإفتاء المصرية: إن الجمع بين نية صيام الأيام الستة من شوال أو بعضها مع أيام القضاء في هذا الشهر، فيجوز للمسلم أن ينوي نية صوم النافلة مع نية صوم الفرض، فيحصل المسلم بذلك على الأجرين.