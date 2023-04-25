بالفيديو سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 25/4/ 2023

سجل سعر الذهب في مصر عيار21، خلال تعاملات صباح اليوم الثلاثاء 25/4/ 2023 ارتفاعًا قياسيا في محلات الصاغة ليصل الآن في البيع بـ 20000 جنيهًا، في الشراء سجل 19800 جنيه.

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 25/4/ 2023

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 25-4- 2023، شهدت استقرارا فى الأسعار بعد ارتفاع صاروخي أمس الاثنين، لـ عيار 21، الذي سجل ارتفاعا كبيرا بقيمة 70 جنيها، ليصل ما بين 2480 إلى 2500 جنيها، حيث كان سعر الذهب عيار 21 أمس 2430، وسجل سعر عيار 18 ـ 2143.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 25/4/2023

- سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء 25 إبريل 2023، حوالى 2857 جنيهاً.

- سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 25 إبريل 2023، حوالى 2430 جنيهاً.

- سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء 25 إبريل 2023، حوالى 2143 جنيها.

- سجل سعر الذهب عيار 14 اليوم الثلاثاء 25 إبريل 2023، حوالى 1653 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 25 إبريل

سعر الجنيه الذهب اليوم

شهد سعر الجنية الذهب اليوم الثلاثاء الموافق 25 إبريل 2023 استقرار فى مصر، ذلك بعد ارتفاع سعر جنية الذهب بالأمس الاثنين 24 إبريل 2023، وسجل سعر جنية الذهب اليوم 20000 جنيهًا.

سعر مصنعية الذهب

يتم تحصيل الضريبة من المنبع، نظرا للزيادات المضطربة لأسعار الذهب خلال الفترة الماضية، حيث ستكون قيمة الزيادة 10% من قيمة المصنعية أي حوالي من 60 لـ 70 قرشا للجرام، وهي لا تمثل 1% من سعر الجرام.