بالفيديو سعر الذهب في الأردن اليوم الثلاثاء25/4/2023

يشهد سعر الذهب في الاردن اليوم الثلاثاء 25/4/2023 ، الارتفاع بعد انتهاء عيد الفطر مباشرة حيث بلغ سعر الذهب عيار "عيار 24"، 47.10 دينارا، والشراء 44.60 دينارا ، وسط توقعات ان يشهد مزيداً من الارتفاع وخاصة بعد في ظل التقلبات العالمية والاحداث التي لاتزال تراوح مكانها، وكالة "فلسطين اليوم الاخبارية" تقدم لكم أسعار الذهب في الأردن اليوم الثلاثاء 25/4/2023 ، وخاصة في ظل اهتمام الأردنيين لاقتناء الذهب في ظل تراجع الدوالر وتقلب اسعار العملات العالمية

سعر الذهب في الاردن اليوم الثلاثاء 25ابريل 2023

سعر بيع غرام الذهب "عيار 21" الأكثر طلبا في السوق المحلية، بلغ 40.60 دينارا، والشراء 38.90 دينارا ، ووصل سعر بيع غرام الذهب "عيار 18" 36.20 دينارا، والشراء 33.20 دينارا.

سعر أونصة الذهب في الأردن هو 1,410.34 دينار اردني للأوقية ، وسعر جرام الذهب هو 45.35 للجرام عيار 24 ، 41.57 للجرام عيار 22 ، 39.68 للجرام عيار 21 ، 34.01 للجرام عيار 18.

سعر بيع غرام الذهب "عيار 21" في الاردن اليوم الثلاثاء 25/4/2023

وحدة الذهب سعر البيع سعر الشراء عيار 24 47,000 دينار 44,500 دينار عيار 21 40.500 دينار 38,800 دينار عيار 18 36,100 دينار 33,100 دينار

سعر الذهب في الاردن اليوم الثلاثاء 25ابريل 2023

اسعار الذهب عيار 24 45.53 دينار $64.18

سعر الذهب عيار 22 41.73 دينار $58.83

اسعار الذهب عيار 21 39.84 دينار $56.16

اسعار الذهب عيار 18 34.15 دينار $48.13

سعر الذهب عيار 14 26.56 دينار $37.44

سعر الذهب عيار 12 22.76 دينار $32.09

اسعار أوقية الذهب 1,416 دينار $1,996

اسعار جنيه الذهب 318.70 دينار $449.25

اسعار كيلو الذهب 45,527 دينار $64,177





الذهب في الاردن اليوم

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

24 إبريل 45.37 39.70 34.02 26.46 22.68

23 إبريل 45.28 39.62 33.96 26.41 22.64

22 إبريل 45.28 39.62 33.96 26.41 22.64

21 إبريل 45.26 39.60 33.94 26.40 22.63

20 إبريل 45.71 39.99 34.28 26.66 22.85

19 إبريل 45.51 39.82 34.13 26.55 22.76

18 إبريل 45.74 40.02 34.30 26.68 22.87

17 إبريل 45.55 39.86 34.17 26.57 22.78

16 إبريل 45.73 40.01 34.30 26.67 22.86

15 إبريل 45.73 40.01 34.30 26.68 22.86