داعية فلسطيني يوجه نداءً عاجلاً إلى قادة السودان...ماذا جاء فيه؟

وجه الداعية الفلسطيني من قطاع غزة د. عماد حمتو، اليوم الثلاثاء 25 ابريل 2023، نداءً عاجلاً إلى قادة السودان لوقف القتال وحقن دماء المسلمين.

وتتواصل الاشتباكات في السودان، للأسبوع الثاني على التوالي، بين قوات الجيش السوداني التي يقودها الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات "الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف باسم "حميدتي".

نص النداء كاملا كما وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":-

بسم الله الرحمن الرحيم

نداء الى قادة السودان

القدس تنتظركم

الحمد لله القائل : وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ۖ وَاصْبِرُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

والصلاة والسلام على رسوله القائل : لَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إخْوَانًا، الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ، وَلَا يَخْذُلُهُ، وَلَا يَكْذِبُهُ، وَلَا يَحْقِرُهُ، التَّقْوَى هَاهُنَا، وَيُشِيرُ إلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنْ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ: دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ"

من فلسطين

من أكناف بيت المقدس

من أرض الرباط

نصرخ فيكم ونذكركم بتقوى الله وحقن دماء المسلمين والكف عن هذه الحرب الصفرية الخاسرة ولا موقد لها ولا مستفيد منها الا الشيطان وجنوده

نحن في فلسطين نذكركم دماء الشهداء وأنات الأسرى ونناديكم بصرخات أسيراتنا اللاتي يلدن خلف أسوار سجون الاحتلال وهن يصرخن ماذا تبقى لكم يا اخواننا العرب من كرامة ونحن على هذه الحال وماذا تبقى لكم من نخوة ان انشغلتم بشهوة الحكم والصراع على الدنيا عن أعراضكم وعوراتكم

الله الله في فلسطين

الله الله في مسجدكم الأسير

انه النداء الأخير لكم قبل أن تتورطوا في دماء المسلمين ومن سل سيف البغي قتل به ولتكن لكم عبرة بمن حولكم من بلاد العرب وغيرها وماذا حل بها من بلاء وانتهى أمرها بسبب الحروب الأهلية

وتذكروا أن اصلاح الأمر لا يكون بفساد الأرض واهلاك الحرث والنسل

فعن معاذِ بنِ أنسٍ قالَ : غزوتُ معَ نبيِّ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ غزوةَ كذا وَكذا فضيَّقَ النَّاسُ المنازلَ وقطعوا الطَّريقَ فبعثَ نبيُّ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ مناديًا ينادي في النَّاسِ أنَّ من ضيَّقَ منزِلًا أو قطعَ طريقًا فلا جِهادَ لَه

يا علماء الأمة يا أحرار العالم يا وجهاء الخير

يا شمس يا قمر يا أرض يا سماء دين محمد تتواقع حيطانه، ويتناثر أساسه. هلموا يا أهل الأرض نشيد ما تهدم ونقيم ما وقع

حفظ الله أعراضكم

حقن الله دماءكم

أصلح الله بينكم

جعلكم الله رحمة على أمتكم

ونزع الله الأحقاد بينكم وجنبكم نزعات الشيطان

وانا لمنتظرون فرجا ورحمة

والله الهادي الى سبيل الحق والحمد لله رب العالمين

د- عماد يعقوب حمتو

فلسطين العربية

25/4/2023