بالصور الجهاد ومهجة القدس تنظمان خيمة إسناد نصرة للأسير الشيخ خضر عدنان

نظمت حركة الجهاد الإسلامي بالتعاون مع مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى، اليوم الثلاثاء 25 ابريل 2023، وقفة دعم واسناد نصرة للأسير الشيخ خضر عدنان، أمام مقر الصليب الأحمر في غزة.

وكانت حركة الجهاد الإسلامي ومؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى، دعتا للمشاركة في وقفة الدعم والإسناد نصرةً للأسير القائد الشيخ خضر عدنان الذي يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم (80) على التوالي رفضًا لاعتقاله التعسفي.

ويواصل الأسير القيادي خضر عدنان الإضراب عن الطعام لليوم الـ(80) على التوالي؛ رفضًا لاعتقاله التعسفي في سجون الاحتلال، وسط تصاعد المخاطر على حياته.

وقبل يومين، رفضت محكمة الاحتلال طلب الإفراج المبكّر عن الأسير الشيخ خضر عدنان بكفالة، رغم التدهور الكبير على وضعه الصحي وتحذيرات من استشهاده في أي لحظة.

















