الديك: حافلات تقل طلبة ومواطنين من الخرطوم في طريقها لغزة

قال المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير أحمد الديك اليوم الثلاثاء 25/4/2023 ان الحافلات التي تقل طلبة ومواطنين من أبناء شعبنا في قطاع غزة انطلقت من الخرطوم، باتجاه المعبر الحدودي مع جمهورية مصر العربية.

وأوضح أن ثلاث حافلات تقل على متنها 130 طالبا، وما يقارب 60 مواطنا انطلقت باتجاه المعبر الحدودي، وأتمت سفارة دولة فلسطين لدى القاهرة جميع الاستعدادات اللازمة لاستقبالهم، بما في ذلك تسيير حافلات من الجانب المصري على المعبر لنقلهم مباشرة إلى معبر رفح الحدودي.

وأضاف أن سفارة دولة فلسطين لدى الرياض والقنصلية العامة في جدة، وسفارة دولة فلسطين في عمان استكملت الإجراءات لاستقبال المجموعة الثانية.

وأشار إلى أن حافلة رابعة تحمل ما يقارب 54 مواطنا من أبناء شعبنا في قطاع غزة ستتوجه خلال هذا اليوم باتجاه بورتسودان، والمجموعة الأولى التي توجهت إليها قد وصلت، وسوف تغادر إلى جدة في طريقها إلى الأراضي الأردنية.

ونوهت إلى أن عملية الإجلاء ما زالت متواصلة بجهود كبيرة تبذلها خلايا الأزمة في مقر الوزارة وسفارات دولة فلسطين في كل من الخرطوم، والرياض، والقاهرة، وعمان، وبالشراكة التامة مع جهاز المخابرات العامة، والاستخبارات العسكرية، ووزارة الداخلية، والمؤسسات الشريكة.