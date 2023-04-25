ما هي الخطة التي أعلنت عنها الوزارة لتعويض الفاقد التعليمي؟

قال المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم صادق الخضور، إن هناك خطة مركزية معدة من الوزارة لتعويض الفاقد التعليمي، بعد انقطاع استمر أكثر من شهرين في مدارس محافظات الضفة الغربية.

وأوضح الخضور أن التفاصيل الإجرائية المتعلقة بخطة التعويض، سواء بتخصيص أيام السبت، حصص إضافية، أو دقائق إضافية، أو زيادة حصص المباحث الأساسية، وغيرها متروكة لمدراء المدارس، وذلك لاختلاف عملية الانتظام بين المدارس.

وتابع الخضور، أن خطة التعويض ستمنح الأولوية لطلبة الثانوية العامة حتى الحادي عشر من الشهر المقبل، لأن موعد عقد الامتحان سيكون في السابع من الشهر الذي يليه، فيما أن خطة التعويض ستتركز على الأساسيات في المباحث الأساسية، وبث حصص، وبرامج تفاعلية، عبر قناة فلسطين التعليمية.

وشدد على أن التربية أصرت على عقد امتحان الثانوية في موعده، حتى لا يحدث إرباك لدى الطلبة في مواعيد التحاقهم بالجامعات، وللحيلولة دون المس بوضع طلبة القدس، عندما يتقدمون لامتحان "البجروت" الإسرائيلي.

ولفت الخضور إلى أن نحو 86 ألف طالبة وطالبة سيتقدمون هذا العام لامتحان الثانوية العامة، بينهم 48 ألف في الضفة، و36 ألف في قطاع غزة، ونحو ألف طالبة خارج الوطن.

وأكد أن المؤشرات كافة تدل على انتظام العملية التعليمية في المدارس، واليوم شهد ارتفاعا هو الأكبر في أعداد الطلاب والمعلمين في المدارس، والعام الدراسي سينتهي في موعده للمدارس المنتظمة.