الزعانين: إضراب الشيخ عدنان يؤسس لمرحلة جديدة من معارك الحرية

أكد الناطق الإعلامي لمؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى تامر الزعانين، اليوم الثلاثاء 25 أبريل 2023، أن الشيخ خضر عدنان في هذا الإضراب يؤسس لمرحلة جديدة من معارك الحرية، كما أسسها وفجرها في الاعتقال الإداري عام 2012م، مشيراً إلى أن الاحتلال يخشى من إضرابات لاحقة للأسرى في السجون.

وأوضح الزعانين في تصريح صحفي، أن أطول إضراب فردي مفتوح عن الطعام في العالم يخوضه الشيخ خضر، ويرفض المدعمات والمحاليل وإجراء الفحوصات الطبية فقط يكتفي بالماء، معتبراً أن ما يحدث مع الشيخ خضر عدنان إعدام بطيء وقتل عمد وممنهج من جميع القوات الصهيونية الأمنية والسياسية.

وحذر، من استشهاد الأسير الشيخ خضر عدنان، خاصة بعد وصول حالته الصحية لمرحلة حرجة جدًا وأصبح عبارة عن هيكل عظمي وفي حالة إغماء متكررة ويلتقط أنفاسه الأخيرة وهو يحتضر.

لليوم 80 على التوالي لا يزال الشيخ المجاهد خضر عدنان يواصل معركة الحرية أو الشهادة بأمعائه الخاوية وإرادته وعزيمته الفولاذية، وسط ظروف صحية غاية في السوء.