انتشال جثث عشرات المهاجرين غرقوا في تونس

انتشل خفر السواحل التونسي، منذ نهاية الأسبوع، ما لا يقل عن 70 جثة تعود لمهاجرين أفارقة غرقوا أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط إلى إيطاليا.

وقال خفر السواحل:" إنه انتشل 31 جثة، لكن القاضي في محاكم صفاقس فوزي المصمودي، قال لرويترز :"إن عدد الجثث التي انتشلت منذ نهاية الأسبوع بلغ 70 جثة على الأقل".

وأضاف المصمودي:" أن قاربين غرقا، أمس الإثنين، قبالة سواحل صفاقس، وأنقذت قوات خفر السواحل 47 شخصا".

وتأتي الخسارة في الأرواح بينما تشهد قوارب المهاجرين من تونس المتجهة نحو السواحل الإيطالية زيادة حادة في الآونة الأخيرة.

وأوضح المصمودي، أن المشارح بمشافي صفاقس تعاني ضغطا كبيرا، بسبب أعداد الجثث المرتفعة للمهاجرين، وهو أمر يهدد بمشاكل صحية".

جدير ذكره أنه ازدادت حوادث غرق المهاجرين قبالة سواحل تونس بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة، مخلفة العشرات بين قتيل ومفقود.