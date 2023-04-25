لليوم الـ18 على التوالي...الاحتلال يواصل التضييق على الأغوار

لليوم الــ18 على التوالي، تواصل قوات الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الثلاثاء 25/4/2023 ، تشديد إجراءاتها العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية.

وقالت مصادر محلية: بأن جنود الاحتلال المتواجدين على الحاجز أوقفوا مركبات المواطنين وفتشوها بشكل دقيق، ودققوا في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب بإعاقة وصولهم إلى أماكن عملهم ومزارعهم.

ويشار الى ان قوات تواصل إجراءات العقابية الجماعية بحق المواطنين بعد العملية الفدائية في الضفة والتي أدت لمقتل 3 مستوطنات قرب حاجز الحمرا بالأغوار الشمالية .

قوات الاحتلال أغلقت قبل أكثر من أسبوعين بالطرق الترابية في سهل عاطوف، التي تعد منفذا للمزارعين للوصول إلى أراضيهم شرق شارع (60) في الأغوار.

وتغلق قوات الاحتلال غالبية الطرق المؤدية إلى التجمعات والأراضي الزراعية، إضافة إلى تشديد الإجراءات العسكرية على حاجزي الحمرا وتياسير، وإعاقة حركة مرور المواطنين والمزارعين.