الاتفاق على هدنة جديدة في السودان لمدة 72 ساعة

أعلنت الولايات المتحدة الأميركية، الليلة الماضية، عن التوصل لهدنة جديدة في السودان لمدة 72 ساعة.

وبدوره، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن: "إن كلاً من قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وافقتا على تطبيق وقف إطلاق نار على مستوى البلاد يبدأ منتصف ليل 24 أبريل ويستمر 72 ساعة".

وأضاف بلينكن في بيان له:" أنه خلال هذا الوقت تناشد الولايات المتحدة كلا الجانبين تنفيذ وقف إطلاق النار فوراً وبشكل كامل".

ويُشار إلى أنه تشهد العاصمة السودانية الخرطوم، منذ أيام، اشتباكات مسلحة عنيفة بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، أدت حتى اللحظة لمقتل أكثر من 300 شخص.