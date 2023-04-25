إصابات خلال مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت عدد من مدن الضفة

أعلنت المصادر المحلية الليلة الماضية وفجر اليوم الثلاثاء 25/4/2023 عن إصابة عدد من الشبان خلال مداهمة الاحتلال للمدن الفلسطينية وشن اعتقالات في صفوف المواطنين

وقالت المصادر المحلية ان 3 فلسطينيين أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وآخرون بالاختناق بالغاز المسيل للدموع في ساعات متأخرة من الليل، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال، أثناء اقتحام بلدة قراوة بني حسان قضاء سلفيت.

واقتحمت قوات الاحتلال بعد منتصف الليل، بلدة تقوع قضاء بيت لحم، وداهمت منزلا، وفتحت النار صوب إحدى المركبات.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت تقوع وسط إطلاق للرصاص وقنابل الغاز والصوت، حيث اندلعت إثر ذلك مواجهات مع الفلسطينيين.

وداهمت قوات الاحتلال منزل محمود الأمور، وفتشته، كما وأطلقت الرصاص صوب مركبة عرفات الأمور، وأصابتها وحطمت زجاجها.

وتتعرض بلدة قراوة بني حسان لعمليات اقتحام مستمرة، كان آخرها فجر اليوم تخللها مداهمة عدد من منازل الفلسطينيين ، حيث اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أمين ياسين عبد الفتاح بشارات من بلدة طمون جنوب طوباس ، أثناء مروره عبر بوابة البقيعة الحديدية.