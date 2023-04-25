الإعلام العبري: حالة المستوطن المصاب في عملية الدهس بالقدس أمس ما زالت خطيرة

أكد الإعلام العبري اليوم الثلاثاء 25/4/2023 أن حالة المستوطن المصاب فى عملية الدهس بالقدس أمس ما زالت خطيرة وغير مستقرة، وهو موصول على الأجهزة في غرفة العناية المركزة.

وكان 8 مستوطنين أصيبوا أمس، بجروح إحداها خطيرة جداً إثر عملية دهس نفذها فلسطيني في شارع يافا بمحافظة القدس المحتلة، فيما أعلن جيش الاحتلال عن استشهاد المنفذ.

وحسب المصادر الإعلامية، فإن منفذ العملية هو الشهيد حاتم أسعد أبو نجمة، وهو من بيت صفافا جنوب القدس، وأب لخمسة أبناء، فيما تحدثت تقارير "إسرائيلية" عن أن الشهيد كان يعاني من أمراض نفسية ويتلقى العلاج داخل إسرائيل.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، بأن العملية الفدائية وقعت على بعد 200 متر من مكان إقامة مراسم الاحتفال بذكرى قتلى جيش الاحتلال، أدت إلى إصابة 8 مستوطنين أحداهما خطيرة جداً والآخرين ما بين خفيفة ومتوسطة.