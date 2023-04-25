زلزال بقوة 7,1 درجات يضرب قبالة سواحل إندونيسيا

ضرب زلزال بقوة 7,1 درجات، فجر اليوم الثلاثاء، قبالة سواحل جزيرة سومطرة في إندونيسيا.

وأرغم الزلزال السكان في هذه المنطقة إلى اللجوء إلى المرتفعات قبل أن يُرفع الإنذار باحتمال حصول تسونامي.

وبحسب الوكالة الجيولوجية الأمريكية، تم تحديد مركز الزلزال الذي وقع عند الساعة الثالثة بالتوقيت المحلي قرب سواحل جزر مينتاوي، على عمق 15,5 كيلومترا.

وذكرت مصادر صحفية، بأنه لم يسجل وقوع ضحايا أو أضرار كبيرة في أعقاب الزلزال.

وبدوره، قال أحد سكان "سيبيروت" أكبر جزر مينتاوي: "الهزة كانت قوية إلى درجة عانينا فيها صعوبة في الوقوف والخروج، وواجهنا صعوبة للخروج من المنزل واضطررنا إلى التمسك بالجدران".

وأضاف: "إنها أقوى هزة أرضية هذه السنة، ظننت أن تسونامي سيحصل، لحسن الحظ لم يسجل تسونامي".

ومن ناحيتها، أصدرت وكالة الجيوفيزياء الإندونيسية تحذيرا باحتمال حصول تسونامي وابقته مدة ساعتين تقريبا بعدما أعلنت في البداية أن قوة الزلزال أكبر.

جدير ذكره أنه تشهد إندونبسيا نشاطا زلزاليا وبركانيا منتظما بسبب موقعها على ما يسمى بـ"حزام النار" في المحيط الهادئ حيث تتصادم عدة طبقات تكتونية.