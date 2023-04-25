مصرع طيار بتحطم طائرته غرب روسيا

لقي طيار مصرعه، صباح اليوم الثلاثاء 25 أبريل 2023، إثر تحطم طائرة هليكوبتر إسعاف جوي كان يقودها جنوب غربي روسيا.

وأفادت وسائل إعلام روسية، بتحطم طائرة هليكوبتر إسعاف جوي، أثناء عودتها إلى القاعدة في مقاطعة فولغوغراد جنوب غربي روسيا.

وذكرت الخدمة الصحفية للجنة الصحة الإقليمية للصحفيين، أن الطائرة وقعت في منطقة غوروديشينسك بمقاطعة فولغوغراد، وأن "الطيار لقي حتفه".

وقالت: "سقطت إحدى الطائرات المروحية التي تخدم في المجال الطبي عند عودتها إلى القاعدة من دون ركاب. ولقد لقي الطيار حتفه على الفور"، بينما لم يتم الكشف عن نوع الطائرة الهليكوبتر التي تحطمت.

وعقب وقوع الحادث، فتحت إدارة التحقيقات الإقليمية الغربية للنقل التابعة للجنة التحقيق الروسية قضية جنائية بشأن انتهاك قواعد السلامة لتشغيل النقل الجوي.