بسبب معطفها.. مصرع سيدة فرنسية في مترو باريس

لقيت سيدة أربعينية مصرعها في مترو باريس، بعدما علق معطفها في باب في أثناء نزولها من القطار.

وقالت النيابة العامة الفرنسية: "بعيد الساعة 16,00 في محطة مترو بيل-إير، علق معطف امرأة من مواليد العام 1977 عند نزولها من القطار، ما أدى إلى مقتلها".

وبحسب وسائل إعلام فرنسة، فإن السيدة خرجت من العربة بسرعة، وقد سحبها القطار عندما انطلق مجدداً، وفتح تحقيق في سبب الوفاة.

وقالت الهيئة المستقلة للنقل في باريس إن "السائق أصيب بصدمة، واهتمت به إدارته وعناصر الإسعاف"، مضيفة أنه "جرى إطلاق خلية مساعدة للضحايا على الفور".