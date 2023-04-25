أسعار الذهب في سوريا اليوم الثلاثاء 25 ابريل 2023، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، التفاصيل الكاملة عن سعر المعدن النفيس الذهب، والذي شهدت أسعاره استقرارا ملحوظا خلال التعاملات الفورية الصباحية، مقارنة بأسعار يوم أمس.

إليكم أسعار الذهب في سوريا اليوم الثلاثاء:

سعر جرام الذهب عيار 24 في سوريا اليوم الثلاثاء

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في سوريا اليوم الثلاثاء، 162.272 ليرة، ما يعادل 64.59دولار.

سعر جرام الذهب عيار 24 في سوريا اليوم الثلاثاء

ووصل سعر جرام الذهب عيار 24 في سوريا إلى 148.751 ليرة، ما يعادل 59.20 دولار.

سعر الذهب اليوم عيار 21 في سوريا اليوم الثلاثاء

وبلغ سعر الذهب اليوم في سوريا عيار 21 بالدولار= 141.991 ليرة، ما يعادل 56.51 دولار.

سعر الذهب اليوم عيار 28 في سوريا اليوم الثلاثاء

أما سعر الذهب اليوم في سوريا عيار 18 فقد سجل اليوم الثلاثاء 121.706 ليرة، ما يعادل 48.44 دولار.

سعر جرام الذهب عيار 14 في سوريا اليوم الثلاثاء

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 في سوريا 94.659 ليرة، ما يعادل 37.67 دولار.

سعر جرام الذهب عيار 12 في سوريا اليوم الثلاثاء

وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 في سوريا 81.136 ليرة، ما يعادل 32.29 دولار.

سعر جرام الذهب عيار 12 في سوريا اليوم الثلاثاء

ووصل سعر أوقية الذهب في سوريا إلى 5.046.661 ليرة، ما يعادل 2.009دولار.

سعر الجنيه الذهب في سوريا اليوم الثلاثاء

وبلغ سعر الجنيه الذهب في سوريا 1.135.932 ليرة، ما يعادل 452.11دولار.

سعر كيلو الذهب في سوريا اليوم الثلاثاء

وسجل سعر كيلو الذهب في سوريا 162.272.046ليرة، ما يعادل 64.585 دولار.

وكانت أسعار العقود الآجلة للذهب بدأت تعاملات الأسبوع الجديد بارتفاع خلال أمس الاثنين، مع تراجع الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى، حيث يترقب المستثمرون قرارات السياسة النقدية من جانب مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي وبنك إنجلترا المركزي.

كما تراجع مؤشر قيمة الدولار بأكثر من 4ر0% إلى 40ر101 نقطة.

وارتفع سعر الذهب بمقدار 30ر9 دولارات أي بنسبة 5ر0% تقريبا إلى 80ر1999 دولاراً للأوقية تسليم يونيو المقبل.

وسجل سعر الفضة ارتفاعًا بمقدار 253ر0 دولار إلى 311ر25 دولارا للأوقية تسليم مايو المقبل، في حين تراجع سعر النحاس بمقدار 0260ر0 دولار إلى 9540ر3 دولارات للرطل تسليم مايو المقبل.