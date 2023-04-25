سعر الدولار في سوريا اليوم الثلاثاء 25 ابريل 2023، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، أسعار الدولار في سوريا، والذي شهد ارتفاعا ملحوظا في السوق السوداء، مقابل الليرة السورية، في حين سجلت في دمشق 7600 ليرة للشراء، مقابل 7675 ليرة للبيع للدولار الأمريكي.

سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية في دمشق اليوم الثلاثاء

وبلغ سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية في دمشق اليوم الثلاثاء، 8331 ليرة للشراء، و 8418 ليرة للبيع.

سعر الليرة السورية اليوم الثلاثاء مقابل الليرة التركية في دمشق

بلغ سعر الليرة التركية أمام الليرة السورية في دمشق 390 ليرة عند الشراء ، فيما بلغ سعر البيع 396 ليرة سورية.