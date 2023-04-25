سعر الدولار في لبنان اليوم الثلاثاء 25 أبريل 2023، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، سعر الدولار في لبنان، والذي شهد انخفاضا طفيفا في مطلع التعاملات الصباحية، حيث وصل سعر صرف الدولار الأمريكي الواحد في السوق السوداء غير الرسمية، إلى مستوى 97.100 ألف ليرة للشراء، و96.800 ألف ليرة للبيع.

سعر الدولار في صيرفة اليوم الثلاثاء

وصل سعر الدولار الأمريكي الواحد عبر منصة صيرفة أمام الليرة اللبنانية، اليوم الثلاثاء إلى 86.700 ألف ليرة.

سعر صرف اليورو مقابل الدولار اليوم في لبنان

وصل سعر صرف اليورو في لبنان بتعاملات السوق السوداء، مقابل الليرة اللبنانية اليوم الثلاثاء، إلى مستوى 16.495.74 مليون ليرة لبنانية، فيما بلغ سعر صرف اليورو مقابل الدولار اليوم في لبنان 1.0990 دولار أمريكي.

الفيدرالي يتحرك

تحرك الدولار في حدود ضيقة الاثنين مع ترقب المستثمرين لانعقاد اجتماع بنك اليابان وصدور بيانات اقتصادية مهمة خلال الأسبوع الجاري، وذلك قبل قرارات مهمة من الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة في أوائل أيار.

وكان التداول مستقراً إلى حد ما مع ارتفاع الجنيه الإسترليني 0.17 بالمئة إلى 1.2451 مقابل الدولار وارتفع اليورو 0.2 بالمئة إلى 1.1010 مقابل الدولار.

ولم تتمكن أي من العملتين الحفاظ على أعلى مستوياتها التي سجلتها في عدة أشهر في منتصف نيسان فوق 1.25 مقابل الدولار و1.10 مقابل الدولار.