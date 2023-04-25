الجيش السوداني يعتذر بشأن بيان مقتل مساعد الملحق العسكري المصري

اعتذرت القوات المسلحة السودانية، مساء اليوم الاثنين، عن "خطأ بياننا السابق بشأن مقتل مساعد الملحق العسكري للسفارة المصرية بالخرطوم بنيران قوات الدعم السريع".

وقالت القوات السودانية، في بيان جديد عبر حسابها على فيسبوك،، إن "للقتيل محمد حسين محمد القراوي مساعد الملحق الإداري للسفارة المصرية بالخرطوم، وليس كما ورد بالبيان السابق عن مساعد الملحق العسكري"، موضحة أنه "يستقل العربة فورتشنر باللوحة ١٣٢ هيئة دبلوماسية".

سحبت القوات المسلحة السودانية، مساء اليوم الإثنين، بيانها بشأن مقتل مساعد الملحق العسكري المصري على يد قوات الدعم السريع.

وقامت القوات السودانية، "بسحب بيانها من موقعها على "تويتر"، و"فيسبوك"، حول مقتل مساعد الملحق العسكري المصري بعد نفي الخارجية المصرية.

ونفى السفير المصري في الخرطوم، هاني صلاح، بيان الجيش السوداني بشان مقتل مساعد الملحق العسكري المصري في الخرطوم إثر استهداف سيارته من قبل قوات الدعم السريع.