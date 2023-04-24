الاعلام العبري: هجوم إلكتروني على عدة مواقع "إسرائيلية"

أفاد الإعلام العبري، مساء اليوم الاثنين، بوقوع هجوم الكتروني على عدة مواقع "إسرائيلية".

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، أن مجموعة هاكرز "أنونيموس السودان" تبنت عملية اختراق موقع الموساد الإسرائيلي.

وأفادت الصحيفة بأن المجموعة قالت "إن الهجوم هو استعدادا لهجوم كبير".

وأشارت إلى أن "أنونيموس السودان" مسؤولة عن اختراق مواقع عدد من البنوك الإسرائيلية والجامعات خلال الشهر المنصرم.

وفي منتصف أبريل، تعرضت عدة مواقع إلكترونية تتبع لمصارف إسرائيلية ومكتب البريد الإسرائيلي، لهجوم سيبراني واسع، أدى إلى سقوط بعض هذه المواقع.

وأعلنت مجموعة الهاكرز "أنونيموس السودان" مسؤوليتها عن الاختراق مشيرة إلى أنها عملت على اختراق البريد الإسرائيلي، و"بنك لئومي"، و"بنك ديسكونت"، و"بنك مزراحي - طفحوت"، و"بنك ميركانتيل"، و"بنك مسّاد"، و"بنك أوتسار هَحَيال"، و"بنك هبينليئومي"، وفق ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت".