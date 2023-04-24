عشرات المفقودين في حادثي غرق قبالة سواحل ايطاليا

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الاثنين، ان أكثر من 20 شخصا في عداد المفقودين بعد حادثي غرق قبالة سواحل إيطاليا، إذ ساهم الطقس الجيد في عمليات عبور جديدة محفوفة بالمخاطر في المتوسط.

وكتبت ممثلة المفوضية في إيطاليا على تويتر كيارا كاردوليتي "غرق زورقان مجددا قبالة لامبيدوسا مع فقدان 22 شخصًا. تعازينا لمن فقدوا أحباءهم في البحر".

وأضافت كاردوليتي "هناك حاجة ملحة لاستقرار الوضع في تونس لتقليل الأسباب التي تدفع هذا العدد الكبير من الأشخاص إلى المخاطرة بحياتهم في البحر".

وقال المسؤول عن المكتب الإعلامي في المفوضية إن 36 ناجياً من حادث الغرق الأول أخبروا خفر السواحل الإيطاليين أن 19 شخصًا على متن قاربهم لقوا حتفهم بعد أن انقلب جزئيًا.

وصرح فيديريكو فوسي لوكالة فرانس برس ان ثلاثة أشخاص آخرين لقوا حتفهم في حادث الغرق الثاني مضيفا أن الوضع ملتبس.

ولم يعطِ خفر السواحل الإيطاليين معلومات بشأن حادثي الغرق ولم يتضح على الفور متى وقعا.

ووفقاً لوزارة الداخلية، وصل أكثر من 36 ألف شخص عن طريق البحر إلى إيطاليا هذا العام مقارنة بنحو تسعة آلاف شخص خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وسجلت المنظمة الدولية للهجرة 537 حالة وفاة أو اختفاء في وسط المتوسط - أخطر ممر عبور في العالم - منذ بداية العام.