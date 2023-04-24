وفاة طفل جراء الخنق في العزازمة بالنقب المحتل

توفي الطفل محمد الوليدي (11 عاما) من قرية العزازمة في النقب، بأراضي عام 48، إثر تعرضه للخنق، اليوم الإثنين، فيما أشارت الشرطة إلى وجود علامات خنق على عنقه دون أن تحدد الخلفية.

وحسب المصادر محلية في النقب، فإن الطفل توفي في ظروف تراجيدية إثر إقدامه على الانتحار.

وذكرت أن شقيق الطفل قام بنقله إلى مفرق البلدة، حيث استدعي طاقم طبي إلى المكان وقدم العلاجات الأولية وعمليات الإنعاش له.

وأوضحت المصادر، أن الطفل أحيل إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لتلقي العلاج، بيد أنه جرى إقرار وفاته بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.