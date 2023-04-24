الجهاد الإسلامي: عملية القدس رد طبيعي ومشروع انتقام لانتهاكات الاحتلال في الأقصى

باركت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين عملية القدس البطولية التي نفذها الشهيد البطل، حاتم أبو نجمة (39 عاماً)، من بلدة بيت صفافا بالقدس، وأدت لعديد القتلى والإصابات الصهاينة.

وأكدت الحركة في بيان صحفي، مساء اليوم الاثنين، أن هذه العملية هي رد طبيعي ومشروع انتقاماً للانتهاكات المستمرة بحق المسجد الأقصى ودفاعاّ عن أبناء شعبنا وأسرانا الأحرار في وجه الاحتلال وتهديداته بحق قادة المقاومة.

ووجهت التعازي لعائلة الشهيد وعموم أهلنا في القدس العاصمة، مبينة أن العملية تبعث برسالة قوية إلى قادة كيان الاحتلال، أن المقاومة تفي بوعدها لضرب العدو وردعه عن جرائمه بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا.