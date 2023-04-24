شرطة الاحتلال تقرر تعزيز دورياته عقب عملية القدس

قررت شرطة الاحتلال "الإسرائيلية" في القدس، مساء اليوم الاثنين، زيادة دوريتها وتكثيف أنشطتها الأمنية في جميع أنحاء المدينة على خلفية العملية التي وقعت في المدينة.

أُصيب 8 مستوطنين بجروح إحداها خطيرة جداً إثر عملية دهس نفذها فلسطينون اليوم الاثنين 24 ابريل 2023، في شارع يافا بمحافظة القدس المحتلة.

وأفادت وسائل اعلام عبرية، بأن العملية الفدائية وقعت على بعد 200 متر من مكان إقامة مراسم الاحتفال بذكرى قتلى جيش الاحتلال، أدت إلى إصابة 8 مستوطنين أحداهما خطيرة جداً والآخرين ما بين خفيفة ومتوسطة.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال، إن قوات الاحتلال أطلقت النار على 3 أشخاص بزعم تنفيذ عملية دهس في شارع يافا بالقدس المحتلة، مشيرة إلى أنه أطلقت النار على منفذ العملية واستشهد.

وأرسلت قوات الاحتلال تعزيزات إلى شارع يافا بالقدس المحتلة حيث موقع عملية الدهس، فيما زعم الاحتلال أن منفذ العملية من القدس المحتلة.