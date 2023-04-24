الاحتلال يعتقل عددًا من أفراد عائلة منفذ عملية الدهس في القدس

اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء اليوم الاثنين، عددًا من أفراد عائلة منفذ عملية الدهس في القدس عقب اقتحام منزلها ببلدة بيت صفافا.

وأُصيب 8 مستوطنين بجروح إحداها خطيرة جداً إثر عملية دهس نفذها فلسطينون اليوم الاثنين 24 ابريل 2023، في شارع يافا بمحافظة القدس المحتلة.

وأفادت وسائل اعلام عبرية، بأن العملية الفدائية وقعت على بعد 200 متر من مكان إقامة مراسم الاحتفال بذكرى قتلى جيش الاحتلال، أدت إلى إصابة 8 مستوطنين أحداهما خطيرة جداً والآخرين ما بين خفيفة ومتوسطة.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال، إن قوات الاحتلال أطلقت النار على 3 أشخاص بزعم تنفيذ عملية دهس في شارع يافا بالقدس المحتلة، مشيرة إلى أنه أطلقت النار على منفذ العملية واستشهد.