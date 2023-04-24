الخارجية تدعو البرهان وحميدتي لعقد قمة مصالحة في تل أبيب

أفاد الاعلام العبري، اليوم الاثنين، بأن وزارة الخارجية "الإسرائيلية" دعت البرهان وحميدتي لعقد قمة مصالحة في تل أبيب.

وأوضح المراسل السياسي "الإسرائيلي" بااك رافيد، بأن هناك تجاوب إيجابي من قبل الطرفين.

وحسب الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، فقد ارتفع عدد القتلى إلى 427 قتيلا وأكثر من 3700 مصاب نتيجة الصراع بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع".

وقال المكتب الأممي للشؤون الإنسانية بالسودان (أوتشا)، في بيان، إن "القتال مازال مستمرا بين الجيش والدعم السريع منذ 15 أبريل وحتى اليوم، ما أسفر عن ما لا يقل عن 427 قتيلا وأكثر من 3700 جريح".

وأضاف المكتب الأممي، أن "ما لا يقل عن 11 مرفقا صحيا تعرض للهجوم والعديد منها يعمل في ولايتي الخرطوم ودارفور (غرب)".