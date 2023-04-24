حماس: عملية القدس تأتي ردًا على انتهاكات الاحتلال بحق المقدسات

باركت حركة "حماس"، عملية الدهس الفدائية في مدينة القدس، مؤكدة أنها تأتي ردًا على انتهاكات الاحتلال المستمرة بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية وخاصة المسجد الأقصى المبار

وقال حماس في بيان صحفي، إن عملية الدهس البطولية في مدينة القدس تأتي في سياق الرد على جرائم الاحتلال وانتهاكه لحرمة المسجد الأقصى المبارك وآخرها اقتحام مصلى باب الرحمة وقطع الكهرباء عنه.

وأضافت أن الاحتلال الصهيوني سيدفع ثمن جرائمه واقتحاماته للمسجد الأقصى ولن ينعم بالأمن أو يمنح الاستقرار وشعبنا سيواصل ثورته ودفاعه عن الأقصى".

ومساء الاثنين أصيب يوم الاثنين، 8 إسرائيليين بجروح متفاوتة جراء عملية دهس وقعت بمدينة القدس المحتلة.

وأفادت القناة 7 العبرية، بوقوع 8 إصابات دهسًا قرب سوق "محانيه يـهــودا" في القدس، مشيرة إلى أن العملية فدائية.

وقال الإسعاف الإسرائيلي إن إحدى هذه الإصابات بحالة خطيرة للغاية وحالة أخرى متوسطة والأخرين بحالة طفيفة.