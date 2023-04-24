بالصور افتتاح المعرض الوطني النوعي "نتنفـس حرية" غرب غزة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 04:17 م
24 ابريل 2023
افتتاح المعرض الوطني النوعي الكبير نتنفـس حرية في قاعة الشاليهات الكبرى غرب غزة (9).jpg
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افتتاح المعرض الوطني النوعي الكبير نتنفـس حرية في قاعة الشاليهات الكبرى غرب غزة (20).jpg
افتتاح المعرض الوطني النوعي الكبير نتنفـس حرية في قاعة الشاليهات الكبرى غرب غزة (19).jpg
افتتاح المعرض الوطني النوعي الكبير نتنفـس حرية في قاعة الشاليهات الكبرى غرب غزة (17).jpg
افتتاح المعرض الوطني النوعي الكبير نتنفـس حرية في قاعة الشاليهات الكبرى غرب غزة (18).jpg
افتتاح المعرض الوطني النوعي الكبير نتنفـس حرية في قاعة الشاليهات الكبرى غرب غزة (16).jpg
افتتاح المعرض الوطني النوعي الكبير نتنفـس حرية في قاعة الشاليهات الكبرى غرب غزة (15).jpg
افتتاح المعرض الوطني النوعي الكبير نتنفـس حرية في قاعة الشاليهات الكبرى غرب غزة (14).jpg
افتتاح المعرض الوطني النوعي الكبير نتنفـس حرية في قاعة الشاليهات الكبرى غرب غزة (13).jpg
افتتاح المعرض الوطني النوعي الكبير نتنفـس حرية في قاعة الشاليهات الكبرى غرب غزة (12).jpg
افتتاح المعرض الوطني النوعي الكبير نتنفـس حرية في قاعة الشاليهات الكبرى غرب غزة (11).jpg
افتتاح المعرض الوطني النوعي الكبير نتنفـس حرية في قاعة الشاليهات الكبرى غرب غزة (10).jpg
افتتاح المعرض الوطني النوعي الكبير نتنفـس حرية في قاعة الشاليهات الكبرى غرب غزة (9).jpg
افتتاح المعرض الوطني النوعي الكبير نتنفـس حرية في قاعة الشاليهات الكبرى غرب غزة (8).jpg
افتتاح المعرض الوطني النوعي الكبير نتنفـس حرية في قاعة الشاليهات الكبرى غرب غزة (7).jpg
افتتاح المعرض الوطني النوعي الكبير نتنفـس حرية في قاعة الشاليهات الكبرى غرب غزة (6).jpg
افتتاح المعرض الوطني النوعي الكبير نتنفـس حرية في قاعة الشاليهات الكبرى غرب غزة (5).jpg
افتتاح المعرض الوطني النوعي الكبير نتنفـس حرية في قاعة الشاليهات الكبرى غرب غزة (4).jpg
افتتاح المعرض الوطني النوعي الكبير نتنفـس حرية في قاعة الشاليهات الكبرى غرب غزة (3).jpg
افتتاح المعرض الوطني النوعي الكبير نتنفـس حرية في قاعة الشاليهات الكبرى غرب غزة (1).jpg
افتتاح المعرض الوطني النوعي الكبير نتنفـس حرية في قاعة الشاليهات الكبرى غرب غزة (2).jpg
 

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