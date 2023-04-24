التعليم تُعلن استئناف الدراسة غداً وحراك المعلمين: مستمرون بالإضراب ومقاطعة اختبارات التوجيهي

أعلنت وزارة التربية والتعليم في رام الله، اليوم الاثنين 24 ابريل 2023، عن انتظام العملية التعليمية في جميع مدارس الوطن اعتبارًا من يوم غدٍ الثلاثاء بعد انقطاع دام أكثر من شهرين في مدارس الضفة المحتلة، تزامناً مع تأكيد حراك المعلمين على استمرارهم بالإضراب حتى تحقيق مطالبهم.

وقالت وزارة التربية والتعليم في بيان صحفي: إن انتظام العملية التعليمية يأتي بعد استجابة الحكومة لجميع مطالب المعلمين المتعلقة بالشق المالي، ومهنة التعليم، واستجابة الاتحاد العام للمعلمين بالتحضير للانتخابات قبل بدء العام الدراسي المقبل، والمصادقة بالإجماع على التعديلات التي تكفل إجراء العملية الديموقراطية بشفافية، وهو ما تم نفيه من حراك المعلمين.

استمرار الإضراب

وعلى النقيض، أعلن حراك المعلمين، عن استمراره في الإضراب كما كان سابقاً دون تغيير لجميع المراحل وعلى رأسها التوجيهي.

وجدد الحراك تأكيده في بيان له، اليوم الإثنين، على مقاطعة اختبارات التوجيهي وجميع إجراءاتها من المراقبة والتصحيح.

وقال: "إن نسبة الاستطلاعات على الإضراب بلغت كالتالي: 70% لصالح الإضراب الكلي- 18% لصالح الإضراب الجزئي- 12% لصالح الدوام شاملة لمن لم يضربوا قط".

وشدد على مقاطعة كافة الدورات التدريبية والأعمال المكتبية والإدارية الصادرة عن وزارة التربية والتعليم بما فيها العقوبات والتوقيع على الكتب الصادرة عن المديريات والوزارة.

ودعا إلى الإضراب من الطابور الصباحي مع إثبات الوجود (البصمة/التوقيع) مع المغادرة في أي وقت يريده المعلم.

كما ودعا الحراك إلى توثيق وقفة أمام المدارس بعنوان (مستمرون ولن نهون) دعماً لصمود الحراك والمعلمين وتصويرها وبثها، يوم غد الثلاثاء الساعة 9 صباحاً.



