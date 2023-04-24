الجهاد الإسلامي تنعى الشهيد عايش من أريحا وتؤكد أن جرائم الاحتلال سترتد في عمق كيانه

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الاثنين 24 ابريل 2023، إلى جماهير شعبنا وأمتنا شهيد فلسطين الشاب سليمان عايش عويض (20 عاماً)، الذي ارتقى برصاص جنود الاحتلال بعد اقتحامهم مخيم عقبة جبر بأريحا في الضفة المحتلة فجر اليوم.

وأكدت الحركة في بيان نعي صدر عنها، أن تصاعد جرائم الاحتلال واستهداف أبناء شعبنا ومقدساتنا، سوف ترتد في عمق كيانه غضباً وانتقاماً، وإن مقاومتنا ممتدة في كل الساحات لردع العدو عن جرائمه والثأر لدماء الشهداء مهما بلغت التضحيات.

وعزت الحركة، عائلة الشهيد ونشيد بصمود وبسالة أهلنا في مخيم عقبة جبر الذين ساروا على درب الانتفاضة المستمرة بمداد الدم والاشتباك، وندعو جماهير شعبنا لرص الصفوف والتصدي للمؤامرة حتى نيل الحرية والخلاص.

واستشهد مواطن متأثر بإصابته برصاص الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الاثنين 24 ابريل 2023، خلال اقتحام مخيم عقبة جبر بأريحا في الضفة الغربية المحتلة، واحتجاز جثمانه.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتقاء الشاب سليمان عايش متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال خلال اقتحامها مخيم عقبة جبر.

نص البيان كاملاً كما وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":-

🔻 بسم الله الرحمن الرحيم

بيان نعي الشهيد سليمان عايش من أريحا

صادر عن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

تنعى حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى جماهير شعبنا وأمتنا شهيد فلسطين الشاب: سليمان عايش عويض (20 عاماً)، الذي ارتقى برصاص جنود الاحتلال بعد اقتحامهم مخيم عقبة جبر بأريحا فجر اليوم.

إننا نؤكد أن تصاعد جرائم الاحتلال واستهداف أبناء شعبنا ومقدساتنا، سوف ترتد في عمق كيانه غضباً وانتقاماً، وإن مقاومتنا ممتدة في كل الساحات لردع العدو عن جرائمه والثأر لدماء الشهداء مهما بلغت التضحيات.

نعزي عائلة الشهيد ونشيد بصمود وبسالة أهلنا في مخيم عقبة جبر الذين ساروا على درب الانتفاضة المستمرة بمداد الدم والاشتباك، وندعو جماهير شعبنا لرص الصفوف والتصدي للمؤامرة حتى نيل الحرية والخلاص.

حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين - الضفة الغربية

الاثنين 4 شوال 1444هـ، 24 إبريل 2023م