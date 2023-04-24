فيديو: حقيقة هروب الرئيس السوداني عمر البشير من السجن - هل هرب عمر البشير من السجن، في ظل استمرار الاقتتال الداخلي بين الجيش السوداني بقيادة البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف باسم "حميدتي، التي أوقعت عشرات الضحايا، وإصابة المئات وتهجير وتشريد الآلاف بعد تدمير منازلهم واتساع ساحة المعركة، وفي هذه الأثناء زادت الأحاديث عن هروب الرئيس السوداني السابق عمر البشير من السجن المتواجد به، لكن لا تأكيدات على تلك الأخبار أو نفيها من الجهات السودانية المختصة.

قصة هروب عمر البشير من سجن كوبر في السودان

قصة هروب عمر البشير من سجن كوبر في السودان، وكان الرئيس السوداني عمر البشير قد تولى رئاسة السلطة من 1989 إلى 2019، بعد انقلاب عسكري، إلى أن تنحى عن الحكم قبل سنوات قليلة نتيجة ثورة شعبية سودانية أدت إلى خلعه من الحكم، وسجنه لتهم عدة ارتكبها خلال توليه مناصب سياسية في السودان إلى تم تشكيل مجلس سيادي عسكري برئاسة عبد الفتاح البرهان قبل أن ينقسم المجلس وينشب اقتتال داخلي بين جيش البرهان وقوات حميدتي، وينشر فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، تفاصيل هروب عمر البشر من السجن في السودان.

فيديو: هروب الرئيس السوداني عمر البشير من السجن

فيديو: هروب الرئيس السوداني عمر البشير من السجن، وأظهر مقطع فيديو يرصد هروب الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير من سجن كوبر الأشد حراسة في السوداء مستغلا الأوضاع السياسية السائدة في البلاد والاقتتال الداخلي بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بسبب عدم التوافق على برنامج سياسي موحد بينهم منذ الثورية التي أطاحت بحكم ونظام الرئيس السابق عمر البشير.

هل هرب عمر البشير من السجن؟

هل هرب عمر البشير من السجن؟ ومع الحديث الكبير عن إمكانية هروب عمر البشير من سحن كوبر والمقطع المصور الذي أصدر ذلك، قر فريق العمل البث عن حقيقة هروب عمر البشير من السجن، إذ نعم قالت جهات مسؤولية: نعم لقد هرب عمر البشير من السجن، وقد أكدت العديد من وسائل الإعلام نبأ هروب عمر البشير من السجن، لكن بعض التعليقات التي أدلى بها رواد تويتر نفت ذلك، قائلة إن عمر البشير الآن 80 عامًا، وسوف يفعل ذلك. يهرب. قال إن البشير لم يكن في سجن كوبر منذ فترة بسبب صحته.