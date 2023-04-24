حارس مرمى الأهلي المصري يتعرض لعقوبة قاسية لهذا السبب!

قررت رابطة الأندية المصرية، فرض عقوبة على حارس مرمى نادي الأهلي محمد الشناوي لتعديه على لاعب سموحة بالضرب بدون كرة.

وأعلنت رابطة الأندية المصرية، عن العقوبة الموقعة على الشناوي لتعديه على لاعب سموحة بالضرب بدون كرة، خلال المباراة التي جمعت الفريقين في الدوري.

كما قررت رابطة الأندية المصرية، بالتنسيق مع لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين، إيقاف محمد الشناوي 3 مباريات، بسبب ضرب الخصم بدون كرة.

وكان الشناوي طرد من مباراة فريقه ضد سموحة في الوقت المحتسب بدل الضائع بعد لكمه من دون كرة مدافع سموحة أحمد حكم.

وتفوق رفاق الشناوي على نادي سموحة 2-0، في الجولة الـ26 من الدوري المصري ليعزز الأهلي من صدارته لجدول ترتيب الدوري برصيد 53 نقطة، فيما تجمد رصيد منافسه عند النقطة 31 في المركز التاسع.

وبذلك، سيغيب الشناوي عن مباراتي الأهلي أمام بيراميدز وإنبي، إضافة لمباراة أخرى سيتم تحديدها بناء على جدول المسابقة.

ولن تؤثر العقوبة على موقف اللاعب من المشاركة مع الأهلي أمام الزمالك في كأس السوبر المصري، حيث أن العقوبات في مختلف البطولات تكون منفصلة.