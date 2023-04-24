أبو معمر: المقاومة تعمل جاهدة على تحرير الأسرى مهما كان الثمن

أكد القيادي في حركة حماس زكريا أبو معمر، اليوم الاثنين 24 ابريل 2023، أن المقاومة الفلسطينية تواصل العمل على لتحرير الأسرى الأبطال من سجون الاحتلال "الإسرائلية" مهما كان الثمن.

وقال أبو معمر خلال حفل افتتاح المعرض الوطني "نتنفس حرية" في مدينة غزة: "نصطف جميعًا خلف قضية أسرانا الأبطال حتى تحريرهم من سجون الاحتلال الصهيوني"، مضيفا: "عهدنا للأسرى الأبطال أننا نعمل من أجل تحريرهم وكسر قيدهم".

وشدد على أن قضية الأسرى يجب أن تبقى حاضرة في كل وقت، مطالباً بفضح ممارسات الاحتلال بحقهم.

وافتتحت مؤسسات الأسرى معرضًا وطنيًا نوعيًا كبيرًا حمل عنوان "نتنفس حرية" لتسليط الضوء بشكل كبير على قضية الأسرى ومعاناتهم وتحديهم للسجان وجبروته، كما تُعرض خلاله مشاهد حصرية من داخل السجون تظهر الحياة اليومية للأسرى. ويقام المعرض باسم الحركة الوطنية الأسيرة، في قاعة الشاليهات الكبرى غرب مدينة غزة، ويستمر لمدة 6 أيام حتى يوم السبت المقبل 29 أبريل 2023 ويضم العديد من الزوايا المهمة.

ويقبع في سجون الاحتلال "الإسرائيلي" نحو 4900 أسير فلسطيني يُعانون من ظروف إنسانية غاية في الصعوبة، بفعل تعمد السجان

ومن بين الأسرى، (31) أسيرة، و(160) طفلًا تقل أعمارهم عن (18) عامًا، ومن بينهم أكثر من (1000) معتقل إداريّ يشتملون على (6) أطفال وأسيرتين، ويوجد داخل السجون نحو 700 أسير يعانون من أمراض مختلفة؛ منهم نحو (24) أسيرًا مصابون بالسرطان، ويبلغ عدد الأسرى الذين يقبعون في العزل الانفرادي نحو (35) أسيراً، وهناك (12) أسيراً ما زالت سلطات الاحتلال تحتجز جثامينهم.