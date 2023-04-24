سلامة معروف: الانتهاء من العمل بخطة عيد الفطر مساء اليوم

توجهت رئاسة العمل الحكومي في قطاع غزة، اليوم الاثنين 24 ابريل 2023، بالشكر لجميع الطواقم والأجهزة الحكومية المختصة بتنفيذ خطة عيد الفطر، وتحيي جهودها في القيام بواجبها تجاه أبناء شعبنا، وتقدر عالياً تعاون وتفهم المواطنين، ما ساهم في إتمام تنفيذ الخطة بنجاح.

وقال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف: "تُنهي مساء اليوم كافة الأجهزة الحكومية عملها وفق خطة العيد، وتعود إلى عملها الاعتيادي صباح غد الثلاثاء، مع انتهاء عطلة عيد الفطر السعيد.

وأضاف معروف: "عكفت الطواقم الحكومية طوال الفترة الماضية، على تنفيذ خطة العيد والأيام التي سبقته، بمشاركة أكثر من خمسة آلاف موظف، موزعين بين طواقم تقديم الخدمة الصحية بالمستشفيات في الاستقبال والطوارئ والإسعاف والأشعة والجراحة وأقسام المبيت، وأجهزة وزارة الداخلية كالدفاع المدني والأمن الوطني وشرطة المرور وشرطة البلديات والحراسات والمباحث والمراكز، وطواقم البلديات في خدمات النظافة والمياه والمتنزهات، وطواقم الطب الوقائي وحماية المستهلك، وطواقم المعابر، وطواقم شركة الكهرباء، وغيرهم من الطواقم الحكومية المساندة".

وتابع: "سعت جميع الأجهزة الحكومية المكلفة بتنفيذ خطة العيد التسهيل على المواطنين خلال الاحتفال وممارسة مظاهر الفرح بالعيد، وضمان تحقيق أجواء السكينة وعدم المس بالسلم المجتمعي، وتلبية كافة الخدمات الأساسية وتنظيم شؤون الحياة العامة، بما يتناسب وأجواء العيد".

ودعا الله أن يتقبل من أبناء شعبنا الطاعات، ويعيد علينا هذه المناسبات السعيدة بالخير والبركة والطمأنينة، وأن نتحرر من الاحتلال ويُفك قيد مسرانا وأسرانا.