قيادي بحماس يُعلق على التصريح المنسوب لهنية حول اعتقال النائب الأردني

عقّب عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق اليوم الاثنين 24 ابريل 2023، على التصريح المنسوب لرئيس الحركة إسماعيل هنية بشأن اعتقال قوات الاحتلال للنائب الأردني عماد العدوان

وأكد الرشق، في تصريح صحفي، أنّ التصريح المنسوب لرئيس الحركة إسماعيل هنية، حول اعتقال الاحتلال للنائب الأردني عماد العدوان "مفبرك".

وقال الرشق: إن التصريح المنسوب للأخ المجاهد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، بخصوص اعتقال الاحتلال للنائب الأردني عماد العدوان، والذي تداولته بعض المنصات، مفبرك ولا أساس له، والأخ هنية لم يُدْلِ بأي تصريحات حول ذلك".

وفي السياق ذاته، أدان الرشق "اعتقال الاحتلال الصهيوني النائب الأردني عماد العدوان"، مطالبا بـ “الإفراج الفوري عنه".

وكانت قوات الاحتلال قد أوقفت أمس الأحد، النائب الأردني عماد العدوان، بزعم محاولة تهريب كميات كبيرة من الأسلحة والذهب، عبر جسر "الملك حسين" والمعروف إسرائيلياً باسم "اللنبي".