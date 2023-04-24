قوات الاحتلال تستهدف المزارعين ورعاة الأغنام شرقي خانيونس

أطلقت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" صباح اليوم الاثنين 24 ابريل 2023، قنابل الغاز صوب الأراضي الزراعية ورعاة الأغنام شرقي بلدة خزاعة شرقي محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وقال "مراسلنا": إن جنود الاحتلال المتمركزين خلف الشريط الحدودي شرق خان يونس أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة صوب المزارعين في الأراضي الزراعية ورعاة الأغنام شرقي بلدة خزاعة، وأجبرتهم على ترك أراضيهم الزراعية والعودة إلى بيوتهم.

وتتعمد قوات الاحتلال "الإسرائيلي" مهاجمة المزارعين في الأراضي الزراعية الحدودية شمال وشرق القطاع، وتمنعهم من الوصول إليها لزراعتها أو فلاحتها.