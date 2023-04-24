سوريا.. مدفعية الاحتلال تقصف موقعاً بريف القنيطرة

قصفت مدفعية الاحتلال "الإسرائيلي" بعدد من القذائف الليلة الماضية، موقع "قرص النفل"، غرب مدينة حضر بريف القنيطرة السورية.

ووفق مصادر أمنية سورية، فإن عدواناً "إسرائيلياً" بواسطة المدفعية والصواريخ تم من داخل الأراضي المحتلة على ريف القنيطرة.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن العدوان الإسرائيلي استهدف أحد المواقع في تلة "قرص النفل" غرب بلدة حضر بريف القنيطرة الشمالي، بينما لم ترد أنباء عن وقوع إصابات بين المواطنين.

وتواصل قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، بطائراتها ومدفعيتها شن غارات جوية على المنطقة الجنوبية في سوريا، مما يؤدي إلى ارتقاء مواطنين ودمار واسع في المنطقة.