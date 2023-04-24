بالفيديو إصابة شاب.. قوات الاحتلال تقتحم مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم وتُحاصر منزلاً

أصيب شاب بالرصاص خلال قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الاثنين 24 ابريل 2023، مخيم الدهيشة جنوب محافظة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة وحصار أحد المنازل وسط اطلاق نار كثيف وقنابل الغاز.

وأفاد "مراسلنا"، بأن قوة خاصة اقتحمت مخيم الدهيشة وحاصرت منزل أحد المواطنين ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان، واستدعاء تعزيزات عسكرية كبيرة.

وقال "مراسلنا: إن قوات الاحتلال داهمت منزل الصحفي أسامه العيسة بحثا عن نجله باسل، وعبثت بمحتوياته.

واندلعت مواجهات مع مواطنين، وسط اطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز تجاههم، ما أدى إلى إصابة شاب ونقله إلى أحد المشافي لتلقي الرعاية الصحية.