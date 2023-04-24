مقتل نحو 60 شخصاً بهجوم في بوركينا فاسو وفتح تحقيق فوري

قتل نحو 60 شخصاً في مجزرة وقعت في منطقة "ياتنجا" شمال بوركينا فاسو، بينما أمر المدعي العام في البلاد بفتح تحقق فوري.

وفي التفاصيل، استهدف هجوماً مجموعات مدنيين على أيدي "أشخاص يرتدون زي القوات المسلحة البوركينابية"، مما أدى إلى مقتل ما يُقارب من 60 شخصاً.

وقال بيان صدر عن مكتب المدعي العام: إن الأبحاث الأولية أكدت أنه في قرية كارما، قُتل نحو ستين شخصًا على أيدي أشخاص يرتدون الزي الرسمي لقواتنا المسلحة الوطنية".

وجاء في البيان، أن مرتكبي هذه الجريمة استولوا على سلع مختلفة. وأن الجرحى قد تم إجلاؤهم وحالياً تتم العناية بهم داخل المنشآت الصحية.

وكانت أنباء قد انتشرت في وسائل الإعلام المحلية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي تؤكد مقتل 150 قتيلًا في مجزرة حدثت بمنطقة ياتنجا الشمالية.

في 15 أبريل الجاري هاجم مسلحون معسكرا للمتطوعين في الجيش أيضا شمالي البلاد، ما خلف 40 قتيلاً. وتدهور الوضع الأمني بشكل حاد في بوركينا فاسو منذ بداية العام الماضي، إذ تضاعف عدد الهجمات المُسلحة خاصة التي تستهدف المدنيين في القرى المعزولة في شمال وشرق البلاد.