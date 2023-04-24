بالفيديو والصور تزامناً مع اقتحام المستوطنين.. الاحتلال يواصل محاصرة مصلى باب الرحمة ويُصادر محتوياته

تواصل قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، محاصرة مصلى باب الرحمة بالمسجد الأقصى وعاثت خراباً فيه ومنعت المصلين من دخوله، تزامنًا مع بدء اقتحامات المستوطنين المتطرفين.

وأقدمت قوات الاحتلال على قطاع أسلاك الكهرباء عن مصلى باب الرحمة بالمسجد الأقصى المبارك، ومنعت الحراس من الاقتراب والدخول، وصادرت جميع محتوياته بعد تحطيمها.

واقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين صباح اليوم الاثنين 24 ابريل 2023، باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية "أمنية مشددة" من قوات الاحتلال "الإسرائيلي".

وذكرت مصادر مقدسية، أن عشرات المستوطنين جددوا اقتحامهم للمسجد الأقصى المبارك في أول أيام الاقتحام بعد شهر رمضان وعيد الفطر، وأدوا جولات استفزازية" ورقصات "تلمودية".

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال على مدار الأسبوع باستثناء يومي الجمعة والسبت، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع في الأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيًّا.









