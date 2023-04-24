أسعار الخضروات والدجاج في غزة اليوم الاثنين 24 ابريل 2023

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 07:30 ص
24 ابريل 2023
أسعار الخضروات والدجاج في غزة اليوم الاثنين 24 ابريل 2023
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جاءت أسعار الخضروات والدجاج واللحوم والبيض في أسواق قطاع غزة اليوم الاثنين 24 ابريل 2023 على النحو التالي: -

بندورة                        1.5 شيكل

بصل                            1.7 شيكل

بطاطا بلدية                     1.8شيكل

ليمون                           1.5 شيكل

خيار حمام                   1 شيكل

فلفل حلو ملون "فليفلة"        6 شيكل

جزر                            2شيكل

فلفل حار                  6 شيكل

باذنجان                       1.5 شيكل

خيار بلدي                     4 شيكل

بنجر                        3 شيكل

لفت                           1.5 شيكل

جزر أحمر                    3.5 شيكل

جزر عادي                 2 شيكل

بطاطا حلوة                1 شيكل

ثومة                           6 شيكل

بطاطا صغيرة            1.2 شيكل

كوسا                         1 شيكل

فول اخضر                 1.5 شيكل

يقطينة                        4 شيكل

فلفل سلطان                 4 شيكل

ملفوف أبيض                3 شيكل

ملفوف أحمر               3 شيكل

زهرة                        2.5 شيكل

قرع                    4 شيكل

بندورة شيري           5 شيكل

بازيلاء خضراء       6 شيكل

دجاج                     11 شيكل

لحوم حمراء             40 شيكل

طبق البيض    15 شيكل

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