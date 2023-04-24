بالفيديو والصور اقتحامات واعتقالات واسعة بالضفة والقدس طالت عدداً من المواطنين بينهم أسرى مُحررون

اقتحمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" فجر اليوم الاثنين 24 ابريل 2023، عدة مدن وقرى الضفة والقدس المحتلتين واعتقلت عدداً من المواطنين بينهم أسرى محررون بعد مداهمة منازلهم، وسط اندلاع اشتباكات مُسلحة مع مقاومين فلسطينيين.

وأفاد "مراسلنا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر المهندس علاء الأعرج بعد اقتحام منزله في حي المعاجين في محافظة نابلس شمال الضفة المحتلة، تزامناً مع استهداف جيش الاحتلال بعبوة ناسفة وصليات من الرصاص.

كما اقتحمت قوة احتلالية معززة بآليات عسكرية وأسلحة رشاشة بلدة بيتا جنوب نابلس، وداهمت عدداً من البيوت قبل أن تندلع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال خلال انسحابها من البلدة.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسيرين المحررين عبد الله أحمد حرز الله، وياسر محمد عمارنة، إضافة إلى الشاب سعيد مأمون عبادي، خلال اقتحامها بلدة يعبد جنوب محافظة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وفي سلفيت، داهمت قوات الاحتلال عددًا من المنازل وعاثت خرابًا كبيرًا فيها خلال اقتحامها بلدة قراوة بني حسان، بينما اعتقلت الشاب أحمد أبو خضير عقب اقتحام منزله في بلدة صوريف شمال الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وفي أريحا، داهمت قوات الاحتلال مخيم عقبة جبر، بعدد كبير من الجنود والآليات العسكرية، وهو ما أدى إلى اندلاع مواجهات واشتباكات مُسلحة، مما دفع إلى استدعاء تعزيزات عسكرية من جيش الاحتلال.





