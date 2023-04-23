مزهر: سنتعامل مع استشهاد الأسير خضر عدنان على أنه عملية اغتيال و سترد المقاومة عليها

حمل ياسر مزهر، ممثل حركة الجهاد الإسلامي في لجنة الأسرى للقوى الوطنية و الإسلامية الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير الشيخ خضر عدنان، الذي يخوض اضراباً عن الطعام لليوم 78.

و قال مزهر في تصريح صحفي له: "إننا نحمل الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن حياة القائد الشيخ خضر عدنان المضرب عن الطعام لليوم 78 على التوالي ضد اعتقاله التعسفي بعد رفض المحكمة اليوم طلب الافراج عنه على الرغم من صعوبة وضعه الصحى وقد أغمي على الشيخ خضر مرتين اثناء الجلسة".

وأضاف مزهر: "إننا في حركة الجهاد الإسلامي سنتعامل مع استشهاد الشيخ خضر عدنان أنه عملية اغتيال وسترد سرايا القدس وفصائل المقاومة على عملية اغتياله".

ودعا مزهر كل الوسطاء أن يتحركوا قبل فوات الأوان وأن يضغطوا على العدو الصهيوني من أجل الإفراج عن الشيخ خضر عدنان.