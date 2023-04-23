الجامعة العربية: مصلى باب الرحمة هو جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى

حذرت الجامعة العربية، اليوم الأحد، من خطورة الإعتداءات الإسرائيلية المتواصلة ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية.

وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، سعيد أبوعلي، إن مصلى باب الرحمة هو جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى وهو ملك إسلامي خالص.

وحمّل أبو علي سلطات الإحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة من تداعيات الجرائم التصعيدية والمتواصلة ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية خاصة المسجد الاقصى ودفع المنطقة إلى دون الحرب الدينية.

وأضاف أن قوات الاحتلال أستأنفت إعتداءاتها على المسجد الأقصى في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، وجددت عدوانها على مصلى باب الرحمة تدنيسا وتخريبا متعمدا طال شبكة الكهرباء في المصلى وتحطيم الأبواب وتكسير الموجودات في المصلى.

وأشار إلى أن هذه الاعنداءات يشكل طبيعة سلطات الاحتلال ومخططاته التهويدية.