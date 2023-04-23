الأوقاف الفلسطينية: رفع علم الاحتلال على الحرم الإبراهيمي "تدنيس للمكان"

استنكرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، اليوم الأحد، رفع علم الاحتلال على سطح وجدران الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل بالضفة الغربية.

وقال وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، الشيخ حاتم البكري، إن ما قامت به قوات الاحتلال من نصب للعلم الإسرائيلي على سطح وجدران الحرم الإبراهيمي الشريف، يعد تدنيساً للمكان المقدس والديني”.

وأضاف البكري أن الاحتلال زاد في الآونة الأخيرة من وتيرة الاعتداء على الحرم الإبراهيمي الشريف من تنكيل بالمواطنين وإغلاق بواباته، وأخيراً وضع أعلامه على سطحه وجدرانه وهو بذلك يسعى لمخططه الاستيطاني للاستيلاء عليه وتحويله لكنيس يهودي بشكل كامل.

وأكد أن وزارة الأوقاف تعمل لمنع هذا المخطط الاحتلالي، من خلال زيادة الوجود الفلسطيني داخل الحرم وساحاته، عبر إطلاق العديد من الفعاليات داخله سواء الفجر العظيم أو إطلاق للمسابقات وزيادة عدد موظفيه، وغيرها من المجهودات.

ودعا البكري كافة المؤسسات الوطنية والدولية للوقوف عند مسؤولياتها تجاه الحرم الإبراهيمي، مجددا دعوته لأبناء الشعب الفلسطيني المرابط على هذه الأرض بالرباط داخل الحرم وأروقته لمنع مخطط الاحتلال من الاستيلاء على كامل الحرم الإبراهيمي.