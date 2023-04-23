وزارة الأسرى: رفض محكمة الاحتلال طلب الإفراج عن الأسير خضر عدنان هو إصرار على قتله

أكدت وزارة الأسرى أن رفض محكمة الاحتلال طلب الإفراج عن الأسير عدنان بكفالة مالية هو إصرار على عملية قتله وتصفيته بالشراكة مع كل أجهزة أمن الكيان.

وقالت وزارة الأسرى والمحررين: "إن رفض محكمة الاحتلال طلب الإفراج عن الأسير الشيخ خضر عدنان المضرب عن الطعام منذ 78 يوما بكفالة مالية هو إصرار على عملية قتله وتصفيته بالشراكة مع كل أجهزة أمن الاحتلال، التي تطالب بحبس الأسير عدنان مدة خمسة أعوام باتهامات سخيفة وغير مبررة".

واعتبرت وزارة الأسرى والمحررين تهديد نيابة الاحتلال العسكرية بتنفيذ عملية تغذية قسرية للأسير الشيخ خضر عدنان تطور خطير وسيكون له نتائج كارثية، محذرة الاحتلال من الإقدام على هكذا خطوة.