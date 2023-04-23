الاحتلال ينشر سفن "ساعر 6" لحماية منصات الغاز الإسرائيلية في البحر

أعلن جيش الاحتلال اليوم الإثنين، عن تنفيذ أربعة سفن من طراز "ساعر 6" مهمات بحرية رئيسية لحماية منصات الغاز "الإسرائيلية" في المياه الاقتصادية بالبحر الأبيض المتوسط.

وتعتبر سفن ساعر مزودة بقباب حديدية اعتراضية، وبإمكانها اعتراض التهديدات التي تستهدف منصات الغاز في البحر.

ويأتي ذلك على خلفية التوترات الأمنية، حيث تسود تخوفات في "إسرائيل" من تعرض منصات الغاز للاستهداف، حيث أشار الجيش إلى أن السفن الإيرانية متمركزة في البحر الأحمر، وبحسب التقديرات "الإسرائيلية" سلّمت إيران عشرات الصواريخ المتطورة إلى حزب الله.

ونوه الجيش أنه يستعد لتدهور أمني على الساحة البحرية، وحذر من أن نطاق التهديدات البحرية أصبح يشمل العراق واليمن وسوريا ولبنان وغزة

وبحسب تقديرات الجيش، فإن حزب الله يمتلك قطعا بحرية تعمل تحت الماء ومسيرة عن بعد، وزودته إيران بصواريخ تستخدم ضد أهداف بحرية فيها نظام توجيه يبلغ مداه بين 400 إلى 700 كلم، ولها رأس حربي يزن 650 كلجم، وبدقة إصابة 8.5 متر.