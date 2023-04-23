 الإطار النسوي للجهاد يختتم فعالياته الترفيهية لأبناء الشهداء

اختتمت اللجنة الاجتماعية للإطار النسوي لحركة الجهاد الإسلامي، فعالياتها الترفيهية لأبناء شهداء معركتي وحدة الساحات وسيف القدس، التي انطلقت خلال أيام عيد الفطر السعيد، وذلك في الأقاليم الخمسة.

وقالت مسؤولة اللجنة الإجتماعية العامة فلسطين عابد" إن الفعاليات الترفيهية تأتي انطلاقاً من حرصنا على بث بهجة العيد والفرح في نفوس أطفال الشهداء و رفع معنوياتهم.

وأضافت هذه الفعاليات تسعى إلى ترسيخ فعل الخير وتعميم العطاء، وانعكاسا لقيم انسانية سامية غرسها الإطار النسوي في كادره، ليبقى دائماً صاحب أفكار هادفة.

بدورها، بينت مسؤولة اللجنة باقليم رفح أن الفعالية من البرامج الأساسية التي تحظى بأهمية كبيرة لدى أسر الشهداء، مشيرة الى أن الأيتام هم من الفئات الواجب علينا دعمهم ورعايتهم بشكل دائم.

وأضافت هدف الفعاليات الترفيهية هو تعويض الأطفال والتخفيف من معاناتهم التي عاشوها جراء اليتم والحرمان، لافتة الى أننا نحاول أن ننسيهم قليلاً أجواء الألم والحزن التي عانوا منها في الفترات الماضية ولتعمّ الفرحة في قلوبهم .

وعبر الأطفال عن فرحتهم وبهجتهم باليوم الترفيهي، معربين عن شكرهم للإطار النسوي و لجهوده المتواصلة لدعمهم والوقوف إلى جانبهم.

وشملت الفعاليات على العديد من الفقرات الترفيهية والمسابقات الشيقة، تخللها توزيع هدايا رمزية على الاطفال المشاركين.