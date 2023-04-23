"نتنياهو" يعقد اجتماعا الليلة لبحث قرار الحكومة الأخير بشأن إخلاء الخان الأحمر

قالت وسائل إعلام "إسرائيلية"، مساء اليوم الأحد23/4/2023م "إن رئيس الحكومة نتنياهو سيعقد الليلة اجتماعا بمشاركة عدداً من وزراء الحكومة لبحث قضية إخلاء الخان الأحمر".

وبحسب القناة 12 العبرية، فإن الاجتماع المصغر سيعقده نتنياهو في تمام الساعة 7 مساء اليوم بمشاركة غالانت وبن غفير وسموتريتش حول قضية إخلاء الخان الأحمر.

وكانت حكومة العدو قد طلبت اليوم من المحكمة العليا شطب الالتماس المقدم لإخلاء خان الأحمر، وبررت ذلك بأن مفاوضات سياسية جارية لإيجاد حل وسط و أن الإخلاء في هذا الوقت قد يؤدي إلى تداعيات سياسية ودولية وأمنية في فترة توترات إقليمية، وفقاً للقناة الـ12العبرية.

يشار إلى أن فصائل المقاومة الفلسطينية، أعلنت في وقت سابق أن قرار إخلاء بلدة الخان الأحمر هو قرار حرب ستتصدى له بكل قوة.